Biancorossi in campo Difesa da inventare

I biancorossi non si fermano. La squadra torna in campo questa mattina a Pian di Massiano per iniziare a pensare alla delicatissima gara con la Reggina, in programma sabato al "Curi". Non mancano i problemi: già, perché contro la formazione di Pippo Inzaghi il Perugia avrà la difesa ridotta all’osso. Mancherà Angella che è ancora alle prese con il guaio muscolare, ovviamente Dell’Orco che ha chiuso la stagione e ai due centrali infortunati si aggiungono le squalifiche che arriveranno in settimana a Curado (che era diffidato e ha rimediato il giallo che gli costa lo stop) e a Rosi che è stato espulso. Castori dovrà studiare soluzioni nuove per mettere in campo un reparto affidabile. In settimana si confida nel recupero di Giuseppe Di Serio, l’assenza dell’attaccante si è avvertita tantissimo nelle ultime settimane.

Per il prossimo appuntamento torna sicuramente Paz che ha scontato le due giornate di squalifica.