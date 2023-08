Biancorossi in campo C’è anche Morichelli

Dopo il sabato libero i biancorossi di Baldini hanno ripreso la preparazione. Appuntamento fissato ieri pomeriggio a Pian di Massiano: l’allenatore del Perugia ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione. Nella prima parte della seduta anche Dell’Orco ha svolto l’allenamento con i compagni e manda quindi segnali molto incoraggianti per il campionato. A proposito di difensori, in campo con la squadra anche Raul Morichelli che sta solo attendendo il documento dal Paok per poter passare ufficialmente al Perugia. Se il Consiglio di Stato non dovesse portare stravolgimenti, il Grifo venerdì sera debutterà nel campionato di serie C, in trasferta, contro la Lucchese. Il programma della settimana già fissato da Francesco Baldini prevede, intanto, una seduta pomeridiana in agenda oggi, mentre per domani seduta ancora unica, ma stavolta al mattino.