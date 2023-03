Biancorossi e ciociari Oggi di nuovo in campo

Perugia e Frosinone tornano in campo oggi per iniziare a preparare la partita di sabato al Curi. Qualche dubbio per Castori e per Grosso. Il tecnico biancorosso oggi avrà il quadro preciso in merito alla situazione di Olivieri, mentre l’allenatore ciociaro saprà se potrà contare su Ravanelli: il centrale è in dubbio per la gara ed è tra quelli che il Frosinone tenterà di recuperare a tutti i costi. Il difensore giallazzurro è stato fondamentale nella stagione con la capolista. Con lui in campo dall’inizio, infatti, sono arrivate solamente due sconfitte (con Parma e Genoa) e 10 reti subite sulle 19 totali. Tornano, invece, regolarmente a disposizione Rohden e Mazzitelli che saranno molto probabilmente in campo dal primo minuto contro gli umbri. Il Perugia si ritrova oggi pomeriggio a Pian di Massiano, certi i rientri di Curado e Rosi.