Biancorossi, con l’Entella in posticipo al Curi

La Lega di serie C ha pubblicato il programma delle prossime gare, dalla sesta all’undicesima. Perugia protagonista sotto i riflettori. La sesta giornata sarà Perugia-Sestri Levante in programma domenica 1 ottobre alle 18,30; Fermana-Perugia si giocherà invece lunedì 9 ottobre alle 20,45. L’ottava, Perugia-Torres si giocherà invece domenica 15 ottobre alle 14; la nona giornata di andata vedrà il Perugia impegnato in trasferta con la Juventus Next Gen: la sfida è in agenda domenica 22 ottobre alle 14. La decima giornata sarà un turno infrasettimanale con il Grifo ancora in trasferta, giovedì 26 ottobre alle 20,45 sul campo della Recanatese. L’undicesima di andata vedrà il Perugia giocare nel posticipo al Curi, contro l’Entella (30 ottobre alle 20,45). Inoltre è stato reso noto il calendario della Coppa Italia: i biancorossi in campo in trasferta con il Monterosi. La vincente affronterà chi la spunterà tra Rimini e Gubbio. Il via i primi di ottobre.