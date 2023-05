Biancorossi "chiusi" al Curi Oggi la seduta, poi partenza

PERUGIA - Ancora una seduta di allenamento all’interno del "Curi" per il Perugia di Castori in vista della partita di sabato sul campo del Venezia. Il tecnico del Grifo è alle prese con il nodo portiere: Jacopo Furlan non dovrebbe aver recuperato e al suo posto ci sarà Gori. Il portiere di proprietà Juventus ha perso il posto durante la sfortunata gara con la Reggina. Dopo un avvio con qualche incertezza, Gori si era ripreso con prestazioni importanti, a volte anche decisive per il risultato. Dopo i due errori con la Reggina, Castori lo ha richiamato in panchina, dando spazio e fiducia a Furlan, fino al 2-0 contro il Cagliari e il ritorno in campo di Gori non fortunatissimo. Contro il Venezia dovrebbe toccare nuovamente a Gori dal primo minuto. Il portiere dovrà archiviare le amarezze recenti (errori, sostituzioni e panchina) e ritrovare lo spirito dei giorni migliori. Quali le scelte negli altri reparti? In difesa ci sarà presumibilmente Rosi sul centro-destra, con Curado e Angella in ballottaggio al centro e Struna a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo dipenderà dal modulo, anche se l’idea potrebbe essere quella di confermare una punta, almeno in avvio. Con Lisi e Casasola che avranno la maglia sulle fasce ci saranno presumibilmente Santoro, Iannoni e uno tra Capezzi e Kouan, con Luperini che dovrebbe agire alle spalle della punta, Di Serio. In caso di ritorno al 3-4-1-2, spazio a Santoro e Iannoni, con uno tra Kouan e Luperini a ridosso della coppia formata da Di Serio insieme a uno tra Matos e Di Carmine.

Il programma della squadra prevede una seduta in agenda oggi e poi la partenza con un giorno di anticipo.

Intanto i tifosi del Coordinamento lanciano un piccolo appello. "Facciamo un ulteriore sacrificio e seguiamo il Perugia nel viaggio della speranza". Il Coordinamento organizza la trasferta e ci sonoposti disponibili. Al momento sono 90 i tifosi biancorossi che hanno acquistato il biglietto. C’è tempo fino a domani alle 19.