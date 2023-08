Biancorossi al lavoro Oggi scatta la ripresa

Un giorno di riposo per poi iniziare una settimana che si preannuncia impegnativa. Francesco Baldini ha concesso al gruppo, dopo il test in famiglia di venerdì pomeriggio, il sabato libero, con la ripresa è fissata per oggi pomeriggio a Pian di Massiano. Se nulla dovesse accadere al Consiglio di Stato del 29 agosto, tra cinque giorni il Perugia debutterà in campionato sul campo della Lucchese e per questo l’allenatore biancorosso non vuole che il gruppo si distragga a ridosso della prima giornata di campionato.

Francesco Baldini, salvo colpi di scena, per la prima giornata dovrebbe affidarsi ai giocatori che ha visto all’opera in questo pre campionato, anche se il mercato dovesse portare qualche elemento nuovo. La settimana di lavoro, dopo la ripresa di oggi pomeriggio, proseguirà con un allenamento pomeridiano anche domani.