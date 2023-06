Beach Rugby, trofeo nazionale di categoria Seniores Sabato lo spettacolo sulla spiaggia di Tuoro

MAGIONE – Arriva la seconda edizione della Tappa Umbra del trofeo nazionale di Beach Rugby categoria Seniores organizzato Società, APD Fortitudo Magione settore Minirugby. L’appuntamento è per sabato alle 9,30 per le gare di Minirugby e dalle ore 14,30 per il trofeo nazionale di Beach Rugby. Punto di forza del torneo è la spiaggia di Tuoro sul Trasimeno, una location in grado di accogliere circa 250 ragazzi pronti a darsi battaglia, giocando sulla soffice sabbia della spiaggia di Tuoro ST. "Come nella prima edizione – spiega la società - abbiamo associato a questo importante evento anche la presenza del Minirugby che rappresenta per la nostra società il fulcro e l’anima della attività. Il successo della passata edizione ci ha portato ad avere molte adesione da società umbre, toscane e laziali costringendoci, nostro malgrado, a limitare le iscrizioni. Il Beach Rugby è l’unico evento che si svolge in una spiaggia dell’Umbria ed è anche un modo per far conoscere, alle società fuori regione, il nostro lago e tutto il territorio limitrofo". Grande sforzo organizzativo sarà richiesto anche per questa seconda edizione, ma l’esperienza maturata permetterà di proporre un evento sempre di altissimo livello. Gianluca Mencaroni, coordinamento dell’evento e Responsabile Tecnico ha affermato: "Siamo certi che anche quest’anno la manifestazione sarà motivo di orgoglio per tutto il nostro staff e motivo di entusiasmo e divertimento per tutti gli atleti presenti e relativi accompagnatori. Diamo quindi appuntamento a sabato a tutti gli appassionati".