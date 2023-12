Bartoccini vince ancora e continua la sua fuga

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

3

VTB FCREDIL BOLOGNA

1

(25-17, 25-25, 21-25, 25-22)

PERUGIA: Kosareva 9, Traballi 26, Montano 13, Cogliandro 10, Bartolini 5, Ricci, Sirressi (L1), Viscioni 3, Atamah 3, Messaggi, Braida. N.E. – Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

BOLOGNA: Lotti 8, Ristori 6, Tresoldi 5, Neriotti 2, Fiore, Saccani, Laporta (L1), Tellaroli 13, Rossi 5, Bovolo 2, Del Federico. N.E. – Bongiovanni, Taiani (L2). All. Andrea Zappaterra.

Arbitri: Claudia Lanza (NA) ed Andrea Bonomo (RM).

BARTOCCINI (b.s. 17, v. 6, muri 10, errori 19). FCREDIL (b.s. 13, v. 6, muri 4, errori 14).

PERUGIA - Dopo sette vittorie consecutive per tre a zero ha ceduto un set la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che però ha fatto il pieno di punti e continua la sua fuga in serie A2 femminile. Non ha reso la vita facile la Vtb Fcredil Bologna che ha approfittato cinicamente delle sbavature altrui. La migliore in campo è stata Immacolata Sirressi. Al fischio d’inizio è Traballi a rompere gli indugi (6-2). La battuta delle padrone di casa riesce a scalfire ed il vantaggio cresce (17-11). Il vantaggio è la conseguenza naturale. Invertiti i campi le umbre vanno a condurre subito (6-2). Ricci smista con abilità mentre dall’altra parte della rete gli errori si moltiplicano (22-11). Il raddoppio è firmato da Cogliandro. Il terzo set comincia con Viscioni in campo e con le locali costrette ad inseguire (5-8). In campo c’è anche Atamah ma non riesce a dare la scossa (16-21). Distanze accorciate. Quarto periodo ricco di alti e bassi (18-18). Qui Perugia smette di scherzare e va a trionfare.

Alberto Aglietti