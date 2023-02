Bartoccini, tre punti d’oro e salvezza vicina La carica di Gardini e Guerra: "Avanti così"

PERUGIA – La quarta vittoria in serie A1 femminile della Bartoccini Fortinfissi Perugia ha fatto dissolvere gli spettri che aleggiavano sopra Pian di Massiano contro una rivale di rango quale Casalmaggiore. Tre punti preziosissimi per allungare il passo sulle inseguitrici che nutrono lo stesso obiettivo salvezza. Così la miglior realizzatrice della gara, la schiacciatrice Beatrice Gardini: "Abbiamo lavorato molto bene nelle scorse settimane, e finalmente qualche frutto lo stiamo raccogliendo. Spero che continueremo su questa scia perché sono convinta che queste siamo noi, voglio che si continui a mostrare questa qualità e ad esprimere questo livello". Capitan Anastasia Guerra: "Guardo alla prossima partita, la trasferta a Pinerolo che sarà impegnativa. Il viaggio sarà lungo e la rivale ostica perché giocherà il tutto per tutto tra le mura amiche, d’altra parte non possono permettersi di perdere ulteriore contatto da noi". Cinque le lunghezze di vantaggio tra umbre e piemontesi, con la possibilità concreta di aumentare il divario. L’allenatore Matteo Bertini: "Sono contento di come siamo stati in campo, con una correlazione muro-difesa concreta e un attacco che si è rivelato ordinato, in questo ultimo fondamentale si sono registrate percentuali importanti in questa occasione". Ora si attende l’ulteriore passo avanti a Pinerolo che potrebbe ipotecare la permanenza.

Alberto Aglietti