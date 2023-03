Bartoccini, stasera sfida contro Firenze

PERUGIA – In serie A1 femminile gara abbordabile per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che stasera alle ore 20,30 gioca al palasport Pian di Massiano contro Il Bisonte Firenze. Le padrone di casa dirette da Matteo Bertini cercano di allontanare la zona retrocessione: "Il livello di difficoltà per noi resta simile a quello di domenica scorsa con Cuneo e quindi dovremo provare a stare in partita e magari vincere, anche rischiando più di quanto abbiamo fatto domenica, dobbiamo cercare assolutamente di raccogliere qualcosa in ottica classifica perché per il nostro obiettivo salvezza è veramente molto importante". Le umbre puntano sulla regista portoricana Raymariely Santos e sulla centrale olandese Tessa Polder. Le ospiti allenate da Massimo Bellano dispongono di un organico davvero competitivo e inseguono i play-off. Tra le ospiti i pericoli maggiori sono la schiacciatrice belga Britt Herbots e l’opposta azzurra Sylvia Nwakalor che sarà ancora protagonista della sfida in famiglia con la sorella Linda in forza alle perugine. Arbitri: Rossella Piana e Bruno Frapiccini.

Perugia: Santos – Galkowska, Polder – Nwakalor L., Gardini – Guerra, Armini (L). A.A.