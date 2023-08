Bartoccini, primo raduno post-ferie

PERUGIA – È ripresa ieri lontana dai riflettori l’attività per la formazione targata Bartoccini Fortinfissi Perugia che si prepara alla serie A2 femminile. Il primo raduno delle magliette nere è stato al palazzetto di San Marco, causa lavori ancora in corso al palasport di Pian di Massiano. Tutte presenti le atlete alla prima convocazione dopo il lungo periodo di ferie. Ad accogliere le ragazze c’era lo staff tecnico composto dall’allenatore Andrea Giovi e dal suo vice Guido Marangi che, assieme al preparatore atletico Gianluca Carboni, imposteranno il lavoro settimanale. Come di consueto, nella prima fase, si alterneranno sessioni di pesi e di tecnica, oltre ad attività esterne in piscina ed allenamenti sulla sabbia che serviranno a trovare la condizione ideale. Le aspettative del presidente Antonio Bartoccini sono elevate. Sono tredici le magliette nere che risponderanno all’appello: le palleggiatrici Federica Braida e Maria Irene Ricci; le opposte Glenda Messaggi ed Ivonne Montaño; le schiacciatrici Dayana Kosareva, Gaia Traballi, Giulia Viscioni, Sara Turini; le centrali Asia Cogliandro, Benedetta Bartolini, Princess Atamah, le libero Alessia Lillacci ed Imma Sirressi.

Alberto Aglietti