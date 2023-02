PERUGIA - Dopo un mese è tornata alla vittoria in serie A1 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia, cogliendo un successo pieno. Battere Casalmaggiore significa rivedere le aspirazioni delle magliette nere, anche se la classifica impone ancora tanta prudenza. Di certo in vista della prossima gara, delicata e fondamentale, a Pinerolo, è questa l’iniezione di fiducia che serviva. A caldo le impressioni della centrale Linda Nwakalor: "Ci siamo riscattate rispetto la gara di andata che si concluse con lo stesso risultato ma per loro, è stata una sorta di vendetta ma non tanto nei loro confronti, piuttosto come noi avevamo affrontato quella gara. Dopo un lungo periodo senza fare punti finalmente stiamo recuperando le occasioni perse. In generale siamo state brave, a parte il secondo set dove siamo partite male, ma siamo state capaci e abili nel recuperare. Sono fiduciosa riguardo il proseguo della stagione perché abbiamo tanta rabbia e voglia di riscatto". La classifica: Conegliano Veneto 49, Milano 42, Scandicci 42, Novara 38, Chieri 36, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Busto Arsizio 25, Firenze 24, Vallefoglia 20, Cuneo 17, Perugia 12, Pinerolo 7, Macerata 7. Alberto Aglietti