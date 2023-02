Bartoccini, niente da fare Trasferta senza riscatto

VOLLEY 1991

3

BARTOCCINI PERUGIA

0

(25-21, 25-15, 25-21)

: Lanier 18, Butigan 9, Gennari 7, Stufi 5, Da Silva 2, Cagnin 1, Cecchetto (L1), Partenio 10, Frosini 5. N.E. – May, Bovo, Turlà, Cicola (L2).

All. Stefano Micoli.

PERUGIA: Galkowska 10, Guerra 6, Gardini 6, Polder 5, Avenia 3, Nwakalor 2, Armini (L1), Lazic 3, Galic, Santos, Provaroni. N.E. – Garcia, Rumori (L2).

All. Matteo Bertini

Arbitri: Andrea Pozzato (BZ) e Gianuca Cappello (SR).

VOLLEY 1991 (b.s. 8, v. 5, muri 5, errori 14).

BARTOCCINI (b.s. 7, v. 1, muri 5, errori 11).

Niente da fare per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che continua a soffrire in serie A1 femminile. Le magliette nere vengono travolte in trasferta dalla Volley Bergamo 1991 che bada al sodo ed incassa la posta in palio. In questa occasione lo staff tecnico ha scelto di dare fiducia ad Avenia in regia, preferendola alla portoricana Santos.

In avvio le ospiti accusano problemi in ricezione (6-3). Da Silva sospinge le padrone di casa a comandare il gioco (15-10). Con un guizzo di Guerra le distanze sono quasi annullate (15-14). Quando i punti diventano caldi Lanier non sbaglia un colpo e propizia l’uno a zero. Invertiti i campi si avanza a braccetto sino al 6-6. Gli errori causano lo scollamento (11-6).

L’attacco è inefficace (un imbarazzante 17%) e non impedisce il raddoppio delle orobiche. Terza frazione con Galkowska che pare poter invertire l’inerzia (10-12).

Lanier a questo punto schiaccia decisamente sul pedale del gas e rovescia ma il punteggio rimane in bilico sino al 19-18.

Allo sprint è proprio lei a far scorrere i titoli di coda.