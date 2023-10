Bartoccini nella tana del Bologna

PERUGIA – Prima di due trasferte consecutive per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che gioca oggi la seconda giornata di serie A2 femminile. Le magliette nere si recano alla residenza della Vtb Fcredil Bologna superata all’esordio al termine di una battaglia di cinque set. Le emiliane allenate da Andrea Zappaterra saranno motivate per cercare di cogliere il primo successo davanti al proprio pubblico. Le padrone di casa possono fare leva sul solido reparto centrale costituito da Camilla Neriotti e Livia Tresoldi che ha destato buone impressioni una settimana fa. Il compito non sembra proibitivo per le ragazze di coach Andrea Giovi, ma non bisogna comunque dimenticare le insidie derivanti da dalla trasferta in campo nemico. Tra le ospiti le garanzie maggiori le dovrà fornire la palleggiatrice Maria Irene Ricci, in diagonale sarà da sfruttare a dovere la potenza dell’opposta colombiana Ivonee Montano. Due sono le ex di turno, Silvia Lotti e Emanuela Fiore.

PERUGIA: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Kosareva – Traballi, Sirressi (L). Arbitri: Luca Cecconato (TV) e Fabio Sumeraro (RM).