Bartoccini, morale giù

Mani nei capelli, occhi gonfi, lacrime di tristezza, sguardi fissi nel vuoto, sono queste le istantanee immortalate al calare del sipario del campionato di serie A1 femminile. Una conclusione mesta, non imprevista, ma che al fischio finale della partita ha concretizzato i peggiori incubi della Bartoccini Fortinfissi Perugia.

La retrocessione delle magliette nere ha gettato nella disperazione l’ambiente. Chi non ha perso la sua consueta fiducia è la palleggiatrice portoricana Raymariely Santos (nella foto) che a caldo ha fornito le sue impressioni: "Sono molto orgogliosa delle mie compagne, abbiamo lottato ogni giorno per migliorare, sono molto fiera di come abbiamo affrontato una squadra forte come Conegliano Veneto visto che poi non capita sempre di affrontare una delle squadre più forti del mondo.

La cosa più importante per noi era fare il nostro meglio, il risultato poi sarebbe stato relativo, vincere o perdere fa parte dello sport, sono arrivata per dare il mio meglio sempre, ed anche le mie compagne lo hanno fatto, per questo sono molto fiera di loro". La classifica finale: Conegliano Veneto 72, Scandicci 63, Milano 61, Chieri 54, Novara 51, Casalmaggiore 37, Bergamo 37, Busto Arsizio 36, Vallefoglia 30, Firenze 30, Cuneo 28, Pinerolo 19, Perugia 17, Macerata 11.

Alberto Aglietti