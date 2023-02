Bartoccini, la lotta per la salvezza si è fatta complicata

PERUGIA – Mancano sette giornate al termine della stagione regolare in serie A1 femminile. La lotta alla salvezza si è fatta complicata per la Bartoccini Fortinfissi Perugia dopo la sconfitta a Pinerolo. Le magliette nere stentano a trovare continuità e l’allenatore Matteo Bertini cerca ancora di trovare la quadra del sestetto. C’è la necessità di dare una sterzata, nelle prossime gare le perugine affronteranno nell’ordine Bergamo in trasferta, Cuneo e Firenze in casa, Novara in trasferta, Vallefoglia in casa, Chieri in trasferta e Conegliano Veneto in casa. Le possibilità di rialzare la testa ci sono tutte, con quattro sfide con rivali che sono appena più in alto nella gerarchia.

La classifica: Conegliano Veneto 52, Scandicci 48, Milano 45, Chieri 39, Novara 38, Busto Arsizio 28, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Firenze 24, Vallefoglia 20, Cuneo 17, Perugia 12, Pinerolo 10, Macerata 7.

A.A.