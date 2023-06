Bartoccini, la carica di Ivonne Montaño "Obiettivo? Raggiungere la promozione"

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha preso l’opposta colombiana Ivonne Montaño che ha detto: "L’idea di tornare in Italia, per di più in questo club di cui ho sentito parlare bene, ha avuto la meglio su tutto. Mi ha convinta la filosofia di lavoro che si vuole adottare e le aspirazioni, che ovviamente hanno attirato la mia attenzione. Non è la prima volta che gioco in Italia, ho avuto l’opportunità di giocare ad Ornavasso nel 2013 quando stavo per compiere 18 anni, quella poi è stata la mia prima esperienza da professionista. Mi ha colpito il modo di giocare delle italiane, ho sempre detto che sono giocatrici molto tecniche, inoltre ho sempre avuto la fortuna di conoscere persone gentili ed amichevoli. Per quest’anno il mio obbiettivo è quello di poter aiutare il più possibile la squadra a raggiungere il traguardo della promozione".