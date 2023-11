Bartoccini, Kosareva: "Busto Arsizio? . Vogliamo fare bene"

PERUGIA - Dopo aver affrontato le ultime della classe in trasferta e aver fatto il pieno di punti, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si concentra per la sfida al vertice della serie A2 femminile che sabato sera nell’anticipo casalingo la vedrà affrontare la capolista Busto Arsizio. Scontro diretto per le magliette nere, i punti conquistati in questa sfida si porteranno dietro nella seconda fase. A parlare è la schiacciatrice di origine russa Dayana Kosareva che già guarda avanti: "Nelle ultime due trasferte abbiamo conquistato sei punti, ma ciò che è importante è che, anche nei momenti in cui abbiamo registrato qualche calo fisiologico, siamo rimaste concentrate e non ci siamo disunite. Questo ha fatto la differenza. Il prossimo sarà un match importante in cui vogliamo assolutamente fare bene. Busto Arsizio è una grande squadra, forte e completa in tutti i ruoli, ha avuto un calendario meno difficile rispetto noi che abbiamo affrontato subito un big match con Brescia e tante trasferte, cosa che per le lombarde è avvenuta solo nelle ultime due partite dove hanno incontrato formazioni di alta classifica come Talmassons e Brescia. La partenza più graduale forse le ha agevolate e per queto hanno quei due punti in meno che ci portano ad essere momentaneamente seconde. In questi giorni, chiunque incontro, cerco di convincerlo a venire al palazzetto sabato sera. Credo sia importante farci conoscere e apprezzare dalla gente di Perugia".

Alberto Aglietti