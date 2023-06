Bartoccini, ingaggiata la libero Alessia Lillacci

PERUGIA – C’è la prima mossa di mercato umbra nelle operazioni portate avanti per la prossima serie A2 femminile dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il club delle magliette nere ha comunicato l’ingaggio della libero Alessia Lillacci proveniente da Trevi (B1) che si mostra raggiante: "La scelta per me ovviamente è stata facilissima e velocissima dato che il d.s. Ambroglini è stato molto chiaro ed esplicativo su quali sono le ambizioni e la struttura del progetto per questa stagione. Da parte mia era difficile dire di no, avere l’opportunità di esordire in serie A2 non capita tutti i giorni, figurati se poi capita con la squadra della città in cui sono nata, in cui ci sono i miei cari, dove vado all’università, diciamo che ho colto al volo l’opportunità. So che il campionato è molto lungo e difficile e che le ambizioni della squadra sono alte, mi auguro di trovare un bel gruppo, così per cominciare potremo lavorare bene". A.A.