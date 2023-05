Bartoccini, il ritorno di Imma Sirressi

PERUGIA – Per il prossimo campionato di serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha messo sotto contratto un’atleta che aveva già vestito la maglietta nera, si tratta del libero Imma Sirressi (classe 1990) che dice: "Ho ricevuto la chiamata del presidente dopo qualche giorno dalla fine del campionato e per me è stato un enorme piacere per la grande stima che nutro nei confronti della società sportiva ma soprattutto nelle persone di questo posto e per i valori che conservano, sarebbe il mio primo campionato di A2 per me e sicuramente una nuova esperienza e una nuova sfida, ma quello che posso dire è che sono onorata di tornare a indossare i colori di questa maglia. Mi piacerebbe lavorare per costruire qualcosa di bello, un ambiente sano, dove l’umiltà, il lavoro, il rispetto e la fiducia tra persone sono alla base di tutto, poi voglio convincere, convincere noi e tutte le persone che ci accompagneranno in questo nuovo percorso".