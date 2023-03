Bartoccini, Gardini: "Dobbiamo fare ancora meglio"

PERUGIA – In ottica salvezza, la vittoria delle piemontesi di Pinerolo al tie-break e il punto guadagnato, sempre al quinto set, dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia contro la formazione marchigiana del Vallefoglia, hanno condannato alla retrocessione Macerata. Sarà viva invece la corsa per rimanere nella massima categoria tra le magliette nere e le piemontesi, solo una lunghezza di distanza a due gare dal termine. Così la schiacciatrice Beatrice Gardini appena rientrata dall’infortunio: "Da questa gara forse ci aspettavamo un pochino di più ma loro non hanno mollato neanche un attimo. Noi però abbiamo messo tutto quello che avevamo quindi sono contenta della prestazione ma non posso esserlo del risultato, c’è sempre da fare meglio e dovremo continuare a lavorare".

La classifica: Conegliano Veneto 66, Scandicci 58, Milano 55, Chieri 48, Novara 45, Casalmaggiore 37, Busto 34, Bergamo 34, Firenze 29, Vallefoglia 27, Cuneo 27, Perugia 17, Pinerolo 16, Macerata 11.