Bartoccini, gara verità In palio c’è la salvezza

Gara da dentro o fuori stasera per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che alle ore 20,30 anticipano la sesta giornata di ritorno in casa della Wash4green Pinerolo. La posta in palio vale una bella fetta di salvezza, le magliette nere grazie al successo di domenica scorsa col Casalmaggiore hanno portato a cinque lunghezze il vantaggio sulle rivali di turno e sono più positive. La matricola piemontese è di fronte ad una specie di ultima spiaggia, se non conquista punti perde definitivamente contatto con le perugine e dice addio ai sogni di permanenza. Le padrone di casa guidate dal tecnico Michele Marchiaro non vincono dal 19 dicembre scorso (vittoria con Casalmaggiore), sei le sconfitte consecutive al momento. Le settentrionali hanno un po’ cambiato assetto rispetto ad inizio stagione, la diagonale di posto due è ora occupata dalla regista Vittoria Prandi e dall’opposta Valentina Zago. Dall’altra parte della rete l’allenatore Matteo Bertini è sicuramente rinfrancato dalla boccata di ossigeno ricevuta e dalle conferme delle scelte operate negli ultimi tempi. Le ospiti possono presentarsi più serene e puntano a centrare il secondo successo consecutivo facendo leva sulle atlete esperte che sono la centrale Tessa Polder e la schiacciatrice Anastasia Guerra. Il risultato è senza dubbio determinante e il club perugino ha messo a disposizione un autobus per i tifosi che vogliono andare in trasferta a sostenere la squadra. La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma a pagamento volleyballworld.tv per tutti gli amanti delle schiacciate.

Arbitri: Andrea Puecher (PD) e Andrea Clemente (PR).

Pinerolo: Prandi - Zago, Gray – Akrari, Carletti – Ungureanu, Moro (L).

: Santos – Galkowska, Polder – Nwakalor, Guerra – Gardini, Armini (L).

Alberto Aglietti