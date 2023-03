Bartoccini Fortinfissi: rush finale per la salvezza "Serve lottare, sappiamo di dover soffrire"

PERUGIA Quattro giornate da giocare in serie A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi ha cinque lunghezze di vantaggio su Pinerolo, non un capitale enorme ma buono. Nel prossimo turno le magliette nere andranno a far visita a Novara, mentre le piemontesi ospiteranno Bergamo. È chiaro che il compito più agevole lo abbiano le dirette avversarie che ora hanno tutta la pressione addosso. Così l’allenatore Matteo Bertini: "Quello che serve è lottare, siamo coscienti che per salvarsi bisogna soffrire. Sul due a zero con Firenze abbiamo perso il terzo ma non ho pensato a ciò che era successo nelle gare precedenti. Ogni partita ha storia a sé e noi avevamo una buona consapevolezza di ciò che stavamo facendo. Mi aveva preoccupato l’inizio del quarto set, sembravamo un po’ spaventati, poi però abbiamo ritrovato la nostra qualità, a sprazzi ma l’abbiamo ritrovata. Abbiamo ritrovato coraggio, abbiamo ritrovato un po’ di serenità e secondo me è stata una vittoria meritata. È una bella boccata di ossigeno - conclude – per il nostro discorso salvezza che non sono ancora non è chiuso, anzi, rimane molto aperto".

Alberto Aglietti