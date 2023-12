Bartoccini fatica ma batte. Talmassons

BARTOCCINI

3

CDA TALMASSONS FVG

1

(27-25, 20-25, 25-18, 25-23)

: Traballi 26, Montano 18, Kosareva 11, Bartolini 10, Cogliandro 4, Ricci 3, Sirressi (L1), Messaggi 2, Atamah, Viscioni, Braida. N.E. –Lillacci, Turini (L2). All. Andrea Giovi. TALMASSONS: Eckl 15, Hardeman 9, Costantini 9, Populini 8, Kavalenka 7, Eze Blessing 6, Negretti (L1), Piomboni 4, Bole 1, Grazia 1, Bagnoli. N.E. – Monaco (L2). All. Leonardo Barbieri.

Arbitri: Claudia Angelucci (AQ) e Martin Polenta (AN).

BARTOCCINI (b.s. 14, v. 4, muri 10, errori 17). CDA FVG (b.s. 9, v. 1, muri 14, errori 14).

Supera l’ennesima prova di maturità la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Una vittoria sofferta ma netta quella delle magliette nere che hanno mostrato il proprio valore contro la temibile Cda Talmassons Fvg. La parte del leone l’ha fatta la schiacciatrice Gaia Traballi, premiata come migliore in campo. In avvio sono tre muri ospiti a sbloccare il punteggio (2-6). Una Populini in giornata tiene avanti le friulane trascinando sul 12-17. La reazione di Traballi riporta sotto e Kosareva rovescia (19-18). Non è finita perché le ospiti guadagnano due palle-set consecutive, annullate (24-24). Poi è un errore a dare il vantaggio alle locali. Secondo parziale che avanza in sostanziale equilibrio sino al 12-12. Qui il break è di Hardeman che manda avanti di tre (15-20). Si va uno pari. Il terzo frangente è marchiato a fuoco dalle umbre (9-1). Il riferimento diventa Montano che mette giù palloni pesanti (15-10). La differenza permane con la difesa di Sirressi che fa buona guardia, Bartolini firma il 2-1. Quarto parziale ancora all’inseguimento, la regia di Eze Blessing funziona (5-10). Traballi si caricar la squadra sulle spalle e riporta in carreggiata (14-14). Le settentrionali provano l’allungo, Messaggi pesca l’ace e rimette in asse (21-21). Allo sprint è Traballi a far esultare il pubblico.