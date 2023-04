Bartoccini, è l’ora della tristezza

PERUGIA – Dare l’addio ad un campionato è sempre triste, specie se si tratta di un saluto definitivo alla massima categoria. La Bartoccini Fortinfissi Perugia dopo 4 anni di serie A1 femminile è retrocessa ed ora dovrà pensare agli obiettivi per la prossima stagione. Ha fornito le sue considerazioni la capitana e schiacciatrice Anastasia Guerra: "Gli ultimi giorni non sono stati piacevoli, devo dire che qualche ora di sonno l’ho persa. Ognuno vive la situazione a modo suo ma io avevo investito in questo club rimanendo per la seconda stagione e l’amarezza è tanta. Se ci basiamo sulla posizione in classifica oggettivamente ci siamo giocati tutto nelle ultime due giornate, ma a mio parere i punti dovevano essere fatti prima. Mi spiace che non potrò più giocare a Perugia, mi piacerebbe per il legame che si è instaurato, tanto della mia tristezza è relativo a questo".