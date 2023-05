Bartoccini, è già futuro Nel mirino Imma Siressi

di Alberto Aglietti

Arrivano le prime notizie ufficiali in vista del prossimo campionato di A2 femminile, rompe il silenzio la Bartoccini Fortinfissi Perugia che cerca di costruire la squadra. Come avevamo anticipato è stata confermato che l’allenatore sarà Andrea Giovi che, dopo tre anni da vice, ora sarà capo allenatore, queste le sue prime parole: "Sono contentissimo di poter guidare la squadra della mia città il prossimo anno in A2, quello che spero di poter fare insieme allo staff è raggiungere i risultati che ci prefiggeremo". Una scelta interna ponderata dai vertici delle magliette nere, lo afferma il presidente Antonio Bartoccini: "Andrea è un uomo di Perugia, ha conosciuto l’altissimo livello, secondo noi ha le qualità e le doti per fare il leader della squadra, è chiaro che è alla prima esperienza ma ci abbiamo riflettuto molto e pensiamo che lui possa dare la giusta energia al nostro progetto, da perugino terrà a fare bene a Perugia". Adesso le intenzioni sono quelle di costruire un organico molto forte per puntare alla promozione, lo afferma il vicepresidente Gianluca Gargaglia: "La nostra motivazione c’è ed è molto forte, vogliamo tornare in serie A1 il più presto possibile". Già annunciata la palleggiatrice Maria Irene Ricci proveniente da Macerata (A1). Nel mirino delle perugine è entrata la libero Imma Sirressi (nella foto) che ha vestito la maglia di Vallefoglia (A1), per la trentaduenne di origine pugliese sarebbe un ritorno.