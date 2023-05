Bartoccini e 3M Perugia non fanno squadra

PERUGIA – Si potrebbe profilare un caso curioso nella pallavolo. Le due squadre maggiori sono retrocesse e non sembrano intenzionate ad unire le forze. La 3M Perugia vorrebbe partecipare nuovamente alla serie A2 femminile, ma è chiaro che ciò dovrebbe passare da un quantomai improbabile ripescaggio, oppure da un acquisto dei titoli da formazioni in difficoltà. La Bartoccini Fortinfissi Perugia è invece certa di poter militare nella seconda categoria nazionale ed ha già compiuto i primi passi per l’allestimento dell’organico. Deve essere completato lo staff tecnico che avrà come nuovo capo allenatore Andrea Giovi, e a questo proposito gli scenari che si stanno delineando sono insoliti, pare infatti che la dirigenza abbia diretto la ricerca dei profili mancanti sul territorio. È cominciato un dialogo con Guido Marangi, a lui è stato offerto l’incarico di viceallenatore, mentre per il ruolo di preparatore atletico si potrebbe pensare ad un ritorno di Gianluca Carboni. Alberto Aglietti