Bartoccini, due gare al termine del campionato Ne serve vincere almeno una per la salvezza

Due giornate al termine del campionato, la Bartoccini Fortinfissi Perugia deve evitare la retrocessione e per farlo è costretta a vincere almeno una partita. Le magliette nere hanno investito delle cifre considerevoli anche quest’anno, ma senza ottenere i risultati auspicati. La classifica attuale vede: Perugia 17, Pinerolo 16, Macerata 11. L’anno scorso la situazione era così delineata: Perugia 20, Casalmaggiore 19, Roma 17, Trento 16. Nelle ultime due gare le perugine avevano perso con Cuneo e vinto a Casalmaggiore. Due anni fa non era andata meglio e la graduatoria recitava: Perugia 19, Casalmaggiore 18, Brescia 16. Nelle ultime due gare le perugine avevano perso con Monza e vinto a Firenze. Nel 2020 il torneo era stato sospeso per pandemia, evitando di fatto il peggio: Filottrano 17 Perugia 12, Caserta 5. Gli ultimi due turni saranno infuocati. Le ragazze di coach Matteo Bertini andranno nel prossimo fine settimana a Chieri e poi riceveranno Conegliano Veneto.