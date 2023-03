Bartoccini da applausi La salvezza è più vicina

BARTOCCINI F.

3

IL BISONTE FIRENZE

1

(25-15, 27-25, 17-25, 25-20)

: Lazic 21, Galkowska 17, Polder 7, Nwakalor L. 6, Santos 6, Gardini 4, Armini (L1), Guerra 10, Garcia, Provaroni, Avenia. N.E. – Galic, Rumori (L2). All. Matteo Bertini.

FIRENZE: Nwakalor S. 16, Herbots 15, Malinov 5, Van Gestel 3, Alhassan 3, Graziani 3, Panetoni (L1), Knollema 8, Sylves 4, Adelusi 1, Guiducci. N.E. – Kosareva, Lotti, Lapini (L2). All. Massimo Bellano

Arbitro: Rossella Piana (MO) e Bruno Frapiccini (AN).

BARTOCCINI (b.s. 14, v. 5, muri 10, errori 13).

IL BISONTE (b.s. 11, v. 1, muri 11, errori 12)

- La serie A1 femminile rilancia la Bartoccini Fortinfissi Perugia che conquista i tre punti nella sfida a Il Bisonte Firenze. Un passo deciso verso la salvezza che conserva un margine di sicurezza sulla diretta inseguitrice Pinerolo. Prestazione certamente da incorniciare per la squadra umbra che si è presentata in condizioni non perfette, con capitan Guerra sofferente per un problema fisico al piede. La situazione ha imposto allo staff tecnico di optare di tenerla a riposo, ma dopo il primo set un infortunio a Gardini ha costretto e rigettarla in campo. Eletta miglior giocatrice in campo la schiacciatrice Alexandra Lazic (nella foto) che ha dichiarato: "Sono davvero molto contenta del risultato, abbiamo avuto qualche problema questa settimana con gli infortuni, quindi è stato difficile lavorare, ma sono molto fiera di come abbiamo reagito, perché lo abbiamo fatto di squadra. Sono contenta di aver dato il mio contributo per questa vittoria che per noi è molto importante. Ora abbiamo qualche punto di vantaggio dalla zona retrocessione, ma la distanza è minima, dobbiamo continuare a spingere anche nelle prossime gare, dobbiamo essere coraggiose ed andare a raccogliere punti contro tutte". In effetti, guardando alle ultime quattro partite da disputare nel girone di ritorno, il cammino più agevole è quello delle dirette rivali piemontesi che inseguono lo stesso traguardo.

Alberto Aglietti