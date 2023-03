Bartoccini cerca punti-salvezza

E’ un appuntamento fondamentale nella corsa verso la salvezza quello che attende la Bartoccini Fortinfissi nel match di stasera al Pala Barton alle 21, dopo gara 3 della Sir Safety Susa. Le ragazze di coach Matteo Bertini affrontano Vallefoglia, squadra che veleggia in una tranquilla posizione di classifica con 9 punti di vantaggio rispetto alla zona calda. Nella giornata in cui Pinerolo, la diretta concorrente delle umbre, affronta in casa una Balducci Macerata all’ultima spiaggia, fare punti diventa vitale per poi guardare alle ultime due gare con rinnovata speranza. Così Andrea Giovi, assistente di Bertini sulla panchina della Bartoccini: "Affronteremo questa gara con la consapevolezza di dover cercare di portare a casa un risultato importante, servono punti per la corsa salvezza e dovremo fare di tutto per mantenere il vantaggio, sappiamo che l’obbiettivo passa ponendo attenzione a quello che succede nel nostro campo e quindi siamo concentrate su quello, perché ancora dipende tutto da noi. Vallefoglia è una squadra con giocatrici di altissimo livello, è una squadra complicata e noi dovremmo essere brave a contenere le loro uscite migliori per poi mettere in campo un gioco che riesca a contrastare la loro forza".

Così in campo (Pala Barton, ore 21, arbitri Giardini e Verrascina)

BARTOCCINI FORTINFISSI: Santos-Galkowska, Polder-Nwakalor, Guerra-Gardini, Armini (L). All. Bertini

MEGABOX VALLEFOGLIA: Hancock-Drews, Aleksic-Mancini, Kosheleva- D’Odorico, Sirressi (L). All. Mafrici.