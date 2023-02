Bartoccini cerca il colpaccio a Bergamo

PERUGIA - Si gioca oggi in serie A1 femminile con la Bartoccini Fortinfissi Perugia che prova a stupire nella sfida in trasferta contro la Volley Bergamo 1991. La compagine lombarda guidata dal tecnico Stefano Micoli è reduce da uno stop, ma in precedenza aveva infilato quattro risultati utili e aveva mietuto due vittime illustri. Le orobiche puntano sulla classe della centrale croata Bozana Butigan. Tutto da rivedere nel sestetto dell’allenatore Matteo Bertini che deve dimostrare ancora di aver trovato la quadra dopo gli ultimi innesti. Le dichiarazioni di coach Andrea Giovi: "Siamo consapevoli di trovare una squadra in salute che punta a conquistare uno dei primi otto posti della classifica, sono sicuro che farà di tutto per mantenere la posizione conquistata in classifica e siamo consapevoli della loro forza ma dovremo comunque cercare di conquistare punti". Tra le ospiti di certo può servire la spensieratezza della giovane schiacciatrice Beatrice Gardini. Arbitri: Andrea Pozzato (BZ) e Gianuca Cappello (SR). Bergamo: Gennari – Da Silva, Butigan – Stufi, Lanier – Partenio, Cecchetto (L). Perugia: Santos – Galkowska, Polder – Nwakalor, Gardini – Guerra, Armini (L).

A.A.