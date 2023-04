Bartoccini, Bertini dispiaciuto: "Mi fermo un anno"

Stilare un bilancio al termine della stagione è doveroso, e di certo non è difficile farlo dopo un campionato in cui è stata decretata la sofferta retrocessione. Le aspettative iniziali della Bartoccini Fortinfissi Perugia erano quelle di fare molto meglio delle stagioni precedenti di serie A1 femminile, invece il risultato è stato peggiore. Le scommesse operate sullo staff tecnico e sulle giocatrici non hanno portato i frutti sperati.

L’allenatore Matteo Bertini ha detto: "La mia idea, in questo momento, è di fermarmi totalmente per un anno, farò l’estate in nazionale e poi mi prenderò un anno sabbatico. Sono dispiaciuto per come è andata, per il presidente Bartoccini ed il d.s. Ambroglini che si meritano tanto. Parlerò sicuramente con la società sportiva, se dovessi fare uno sforzo per loro lo farei, la riconoscenza verso di loro è enorme, mi hanno dato una opportunità ed io non l’ho sfruttata".

A.A.