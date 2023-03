"Bartoccini, avanti così"

PERUGIA – Più forte della tradizione contro una rivale che poche volte era stata superata in passato, più forte della classifica che era in netto deficit rispetto alle avversarie (quasi la metà dei punti), più forte delle avversità che ha privato la squadra di Gardini infortunatasi all’inizio del secondo set alla gamba sinistra. È stata una Bartoccini Fortinfissi Perugia da incorniciare quella che ha affrontato e battuto Firenze nell’anticipo di serie A1 femminile disputato sabato sera. Le magliette nere hanno incassato tre punti fondamentali per la corsa verso la salvezza ed hanno allungato il passo sul Pinerolo, andato al tappeto nel derby piemontese contro Cuneo dopo che era passato a condurre per uno a zero. Tra le giocatrici chiamate in campo a dare il proprio contributo anche la schiacciatrice Claudia Provaroni (nella foto) che ha detto: "Una bella vittoria, d’altronde i nostri problemi sono esclusivamente mentali, a livello tecnico siamo forti e all’altezza della situazione. In effetti lo sappiamo che nello sport conta tanto l’atteggiamento psicologico. Spero che questi punti, questa testa e questa voglia di combattere ce la portiamo dietro fino alla fine del campionato".

La classifica: Conegliano Veneto 60, Scandicci 56, Milano 49, Novara 42, Chieri 42, Casalmaggiore 35, Bergamo 34, Busto Arsizio 31, Firenze 28, Cuneo 26, Vallefoglia 25, Perugia 16, Pinerolo 11, Macerata 7. Nella prossima giornata le perugine faranno visita alla forte Novara mentre le dirette inseguitrici pinerolesi ospiteranno Bergamo.

