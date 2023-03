Bartoccini, amarezza Bertini "Occasione buttata all’aria"

PERUGIA – La lotta per la salvezza in serie A1 femminile non permette rilassamenti e la Bartoccini Fortinfissi Perugia continua a mordersi i gomiti per l’occasione sciupata contro Cuneo. Dovranno evitare passi falsi le magliette nere che sentono il fiato sul collo del Pinerolo, ora con lunghezze di ritardo in classifica. Queste le considerazioni dell’allenatore Matteo Bertini: "Dispiace perché eravamo sopra due a zero. Un calo fisiologico ci poteva stare nel terzo set. Nel quarto abbiamo giocato punto a punto e qualche occasione l’abbiamo buttata all’aria. Il dispiacere, dunque, è per il quarto set, mentre nel terzo e nel quinto loro hanno dominato abbastanza". Così il presidente Antonio Bartoccini: "Se avessimo conquistato almeno due punti sicuramente ci saremmo messi in una posizione migliore di classifica. Ne abbiamo preso solo uno e questo ci dispiace, speravamo in qualcosa in più ma di fronte avevamo una squadra che gioca bene. In definitiva a noi manca sempre qualcosa". Sabato (ore 20,30) c’è Firenze.