PERUGIA – Gioca a Pian di Massiano la Bartoccini Fortinfissi Perugia che oggi alle ore 17 ha una partita non proibitiva. La rivale da battere è la Trasporti Pesanti Casalmaggiore che ha raccolto ben più soddisfazioni sino ad ora. C’è curiosità per vedere gli ultimi innesti operati dalle magliette nere del coach Matteo Bertini, ed il suo fido vice Andrea Giovi fa il punto della situazione: "Stiamo continuando nel nostro percorso, domenica abbiamo mostrato una buona pallavolo anche se non abbiamo portato a casa punti. Casalmaggiore è una squadra che sta giocando bene ed è in buona salute, sarà un altro valido banco di prova". Le padrone di casa si affidano alla schiacciatrice Beatrice Gardini (nella foto) e alla centrale olandese Tessa Polder. Le lombarde dell’allenatore Andrea Pistola provengono da una battuta d’arresto. Le ospiti puntano sulla statunitense Alexandra Frantti e nella opposta bulgara Emiliya Dimitrova. Sette i precedenti con cinque successi conquistati dalle casalesi. La gara sarà trasmessa in streaming su volleyballworld.tv. Arbitri: Spinnicchia (CT) e Piperata (CZ).

PERUGIA: Santos - Galkowska, Polder - Nwakalor, Guerra-Gardini, Armini (L).