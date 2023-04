Bartoccini al Palabarton per battere il Conegliano

La serie A1 femminile si archivia stasera alle ore 20,30 e la Bartoccini Fortinfissi Perugia al Pala-Barton vuole ancora crederci, anzi deve. L’uovo di Pasqua contiene tre punti, le magliette nere possono guadagnarseli, ma potrebbero non bastare. Di per sé è già difficile pensare di battere la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma i finali di stagione hannoabituato a risultati ‘anomali’. Bisognerà poi vedere cosa accade sul campo di Pinerolo, dove gioca Chieri.

Le padrone di casa del tecnico Matteo Bertini hanno una solo ricetta, cercare di fare in pieno il loro dovere: "Siamo in una situazione molto complicata, penultimi a due punti da Pinerolo, bisognerà cercare assolutamente di fare il risultato per provare a salvare con un colpo di coda questa stagione, ci proveremo in tutti i modi, dovremo rischiare il tutto per tutto. Le ragazze stanno bene, arriviamo a questa partita nel migliore dei modi". A dare la spinta propulsiva ci dovrebbero pensare la regista portoricana Raymariely Santos e la centrale olandese Tessa Polder (nella foto), le giocatrici che hanno atteggiamento più positivo in campo. Le pantere venete del coach folignate Daniele Santarelli sono già certe del primo posto e si preparano ad un piccolo turnover. Tra le ospiti potrebbero scendere in campo l’opposta statunitense Stephanie Samedy (ex di turno) e la libero Ylenia Pericati.

Sei i precedenti tra le due squadre con cinque affermazioni delle settentrionali ed un successo in favore delle umbre. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta streaming attraverso la piattaforma volleyballorld.tv per tutti gli abbonati al servizio. Arbitri: Lorenzo Mattei (MC) e Ubaldo Luciani (An). Perugia: in regia Santos - Galkowska, Polder - Nwakalor, Gardini - Lazic, Armini (L). Conegliano Veneto: Carraro - Samedy, Squarcini - Lubian, Gray - Plummer, Pericati (L).

Alberto Aglietti