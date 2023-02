Bandecchi: "Se Lucarelli torna e non fa quello che mi aspetto, lo rimanderò via"

TERNI Insulti e sputi davanti alla Curva tra presidente e tifosi, ma in sala stampa Stefano Bandecchi rincara anche la dose in un mix di calcio e polemiche. "Andreazzoli si è dimesso con mio grande dispiacere – spiega il presidente – e da uomo vero e onesto mi ha detto che serve una scossa determinante alla squadra. Mi ha consigliato di far tornare Lucarelli che conosce il gruppo e che è l’unico in grado di poter aiutare a gestire la situazione, in quanto la squadra è stata costruita per lui. Ma non ho ancora deciso. Sentirò Lucarelli, ma non lo farò tornare per fare contenti i tifosi che mi insultano e che sono contenti della sconfitta. Lucarelli dovrà comunque rivedere alcune sue posizioni. Altrimenti si dimetta (ha un contratto fino al 2025, n.d.r.). Se torna e non fa quello che mi attendo lo rimanderò via. La sua squadra aveva forti lacune e spero che abbia imparato la lezione. Spero che torni il Lucarelli della Serie C e che sia maturato anche per quanto riguarda i rapporti con il sottoscritto". La critica ai calciatori: "In campo ci vanno loro. Se abbiamo perso non è colpa di Andreazzoli. Voglio i playoff e andare in serie A. Ma il pallone è rotondo e se avessimo segnato i gol mangiati avremmo vinto 5-2. Abbiamo calciatori importanti, ma sembrano “incartati“". Sugli arbitri: "Fanno parte del gioco. Non ho niente da dire". Bandecchi torna anche sull’accesissimo ’confronto? a fine partita sotto la Curva Est: " Mi hanno sputato e io ho risposto allo stesso modo. Uno scemo lascia qui 30 milioni e gli sputano. Mi stenderebbero il tappeto rosso ovunque dovessi andare. Qui sono riusciti a farmi tirare fuori il peggio di me. Non voglio fare pace e non farò denunce". "Tenendomi la Ternana – ha anche detto Bandecchi – ho rinunciato a 24 milioni e i potenziali acquirenti sono ancora infuriati". Il presidente rossoverde è stato indotto dagli organi di pubblica sicurezza a lasciare lo stadio (con la propria auto) da un’uscita secondaria. Idem il pullman della squadra.

Augusto Austeri