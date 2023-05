Bandecchi: "La squadra ha onorato la maglia più di tante altre volte"

TERNI – La società rossoverde conferma che i propri tesserati sono in silenzio stampa. L’unico a parlare, come già comunicato, è dunque Stefano Bandecchi che commenta la prestazione delle fere sul proprio profilo Instagram: "In questa partita – spiega il presidente – la squadra ha onorato la maglia più di tante altre volte. Niente da paragonare a domenica scorsa. L’avversaria era forte, ma la squadra ha mantenuto il gioco. Abbiamo avuto quei 15 minuti "down" che hanno permesso al Cagliari di fare il secondo gol. Dopo sono state tante anche le nostre occasioni e un gol poteva starci sicuramente. C’è stata una grandissima parata di Iannarilli, ma anche una grandissima del loro portiere. Sono abbastanza soddisfatto. Non certo del risultato, ma questa Ternana ha saputo onorare la maglia molto meglio di quanto aveva fatto domenica scorsa. Dunque, diamo il giusto peso alle cose".

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa spiega: "Dopo il vantaggio potevamo fare il secondo gol. Con il pareggio della Ternana ci siamo spenti. Ma abbiamo giocato una grande ripresa e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Ho fatto tanti cambi tra primo e secondo tempo. Ho tranquillizzato la squadra. Voglio ringraziare i giocatori entrati nella ripresa, perché hanno cambiato la partita. Bene la Ternana. Ha un signor attacco e sa quello che vuole fare. C’è stata una grande parata di Radunovic su Falletti".

A.A.