Ballottaggi a centrocampo In difesa ritorna Sgarbi

Allenamento pomeridiano a Pian di Massiano per i biancorossi di Fabrizio Castori. Il tecnico del Perugia, in vista della sfida di domani pomeriggio, recupera Casasola e Kouan, squalificati nella gara con il Como, mentre sembra difficile il rientro di Di Serio, anche se l’attaccante potrebbe strappare una convocazione e partire con la squadra, questa mattina, direzione Bolzano. Niente da fare, invece, per Paz che deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica, Dell’Orco (stagione finita), Angella e Ekong alle prese con infortuni muscolari.

Alla seduta di ieri pomeriggio, l’ultima a Perugia (la squadra lascerà Pian di Massiano questa mattina presto), si è regolarmente allenato anche Santoro che ha smaltito il colpo subito nella gara con il Como. Presente anche Rosi che si è completamente ripreso e potrà dare piena disponibilità al tecnico.

Le scelte dell’allenatore. Cosa cambierà rispetto alla gara di metà settimana? In difesa, Castori dovrebbe confermare Curado e Struna, mentre per l’ultima maglia dovrebbe tornare in campo Sgarbi.

Sulla fascia destra, invece, riprenderà la maglia Casasola, mentre a sinistra sarà confermato Lisi. Il ballottaggio è in mezzo al campo, con Santoro che avrà una maglia, mentre per l’altro posto in mediana sarà ballottaggio tra Capezzi, Bartolomei e Iannoni, con il secondo che parte favorito, anche perché più fresco rispetto agli altri.

Sulla trequarti è ballottaggio fino all’ultimo tra Luperini e Kouan, con il secondo che parte in vantaggio (perché anche più riposato), mentre in attacco ci sarà Olivieri dal primo minuto, con Matos e Di Carmine in ballottaggio per l’ultimo posto a disposizione.