Baldini, quale "undici" per il debutto a Lucca?

Seduta di rifinitura oggi a Pian di Massiano in vista della partenza per Lucca. Baldini scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione per il debutto. In porta dovrebbe esserci Furlan, salvo novità di mercato dell’ultima ora, con Adamonis che potrebbe debuttare nella prima gara interna della stagione. In difesa, spazio a Mezzoni a destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Bozzolan (favorito) e Cancellieri. Al centro, invece, la coppia più rodata dell’estate con Angella e Vulikic. In mezzo al campo, Baldini dovrebbe confermare Bartolomei in regia, assistito da Iannoni e Acella. A chi invece l’attacco? Anche in questo caso Baldini dovrebbe essere orientato verso la conferma del tridente più utilizzato nel pre campionato, con Di Serio al centro, Matos e Lisi sulle fasce. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta seria per Di Serio, in attesa di prendere un attaccante, potrebbe toccare a Matos il ruolo di centrale, con Lisi e Seghetti.