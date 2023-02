Baldini panchina d’oro Brescia, via Possanzini

La giornata degli allenatori, a Coverciano. Fabio Pecchia si è aggiudicato la Panchina d’Argento per la Serie B con 46 voti totali in virtù della stagione scorsa sulla panchina della Cremonese, conclusasi con la promozione nella massima serie. Mentre l’ex biancorosso, Silvio Baldini, si è aggiudicato la panchina d’oro di serie C, per la promozione della scorsa stagione sulla panchina del Palermo. Dai riconoscimenti al campo: il Brescia non riesce a trovare pace in questo campionato e il presidente Cellino opera il quarto cambio stagionale. È durata appena due partite l’esperienza di Possanzini sulla panchina delle rondinelle (era stato promosso dalla Primavera alla prima squadra dopo l’addio allo spagnolo Clotet), al suo posto torna in panchina l’ex capitano delle Rondinelle Daniele Gastaldello che ha già diretto il primo allenamento.