Avversario. Fermana, Protti sotto esame. Non ha diretto l’allenamento

L’ultimo, pesante, ko contro la Vis Pesaro, ha creato un terremoto in casa Fermana. Ieri, infatti, l’allenatore Protti non ha diretto la seduta di allenamento perché convocato dalla società: il tecnico pare non abbia più la fiducia della società e di alcuni dai senatori della squadra. Non si esclude che per la partita di domani sera al Curi in panchina ci sia un nuovo allenatore. La Fermana è ultima in classifica con 17 punti, a tre punti dalla penultima che disputerebbe i play out. Nelle ultime cinque partite la Fermana ha collezionato quattro sconfitte e una vittoria, sul campo della Recanatese. Lo score esterno della squadra marchigiana racconta di un successo (a Recanati), poi sette sconfitte e cinque pareggi, ha realizzato sette gol e ne ha subiti 20.

La Fermana è, come il Perugia, alle prese con l’emergenza. Il tecnico dovrà fare a meno di Pistolesi per squalifica e degli infortunati Malaccari, Fontana, Spedalieri, Scorza e Giandonato. "Giocare subito non ci agevola. Loro hanno anche un giorno di recupero in più. Abbiamo tutte situazioni che non aiutano una squadra ultima che ha perso un derby in casa. Ma se ci piangiamo addosso diventa una catena che non finisce più. Conosco solo una medicina, l’allenamento. Voglio dare fiducia a questo gruppo, e gliela darò fino alla fine", ha dichiarato Protti dopo la brutta sconfitta con la Vis Pesaro che potrebbe costargli la panchina.