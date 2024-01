Avversario, due nuovi acquisti per la squadra quinta in classifica. Pontedera, la sorpresa. Dopo Ganz c’è Peli

I numeri del Pontedera sono interessanti. È ad oggi la sorpresa del girone B. La squadra toscana è reduce dal pesante ko rimediato a Cesena (4-0) ma nelle ultime 6 partite sono arrivate ben 4 vittorie, ottenute contro Gubbio, Olbia, Sestri Levante e Fermana. Una scalata che ha portato i toscani al quinto posto in classifica in coabitazione con il Pescara, con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

In casa l’andamento del Pontedera è stato comunque altalenante: 17 sono i punti raccolti in 11 match interni, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La squadra di Canzi vanta il quarto miglior attacco del torneo con 29 gol all’attivo (1 in più del Perugia). Peggiore invece il dato delle reti al passivo, che sono 26 (7 in più rispetto al Grifo).

"Ho trovato una società che punta sui giovani e nella quale si lavora benissimo – ha spiegato il tecnico Canzi – “Giochiamo mediamente con cinque under in campo e non ci aspettavamo di fare un campionato simile. Anche se l’obiettivo primario resta la salvezza, non vogliamo certo tirarci indietro".

Molto attivo sul mercato il diesse, ex del Perugia, Moreno Zocch. Dopo l’arrivo, lunedì, di Simone Ganz (30), ieri c’è stata infatti l’annunciata firma di Lorenzo Peli (24), che ha rescisso con l’Ancona, dove ha giocato 13 gare e segnato 2 reti. L’esterno, che può essere impiegato su entrambe le corsie, ha il cartellino di proprietà dell’Atalanta e torna a Pontedera dove nella seconda metà della passata stagione aveva destato un’ottima impressione. Saranno disponibili contro il Perugia. Che Zocchi definisce "squadra che ha ventidue giocatori di pari livello, candidata ad arrivare nelle prime due-tre posizioni e lì arriverà a fine campionato. Per quanto ci riguarda, devo dire che ho visto i ragazzi lavorare bene in settimana e spero che la controprova di quello che si è visto durante questi giorni si possa vedere sabato sera, mantenendo entusiasmo, determinazione e voglia di superare chiunque".