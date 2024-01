Avversario. Colucci in serie positiva. Due gol subiti in 6 gare

La Spal naviga in cattive acque, con 21 punti in classifica e il quartultimo posto, in zona play out. La stagione è partita male, ma Colucci sta provando a salvare il savabile. Infatti, anche se sono arrivati pochi punti, la Spal è in serie positiva da sette turni. In questa lunga striscia ha messo insieme 6 pareggi e una vittoria e nelle ultime sei sfide ha subito appena due gol. Tra le 10 squadre che occupano la parte destra della classifica infatti la Spal è quella che ha incassato meno gol, complessivamente 21 in 21 gare di campionato. Il tecnico ciliano ha trovato la quadratura del cerchio con una difesa a quattro composta da Fiordaliso, Peda, Bassoli e Tripaldelli, ultimamente protetti da un centrocampo con due mezze ali che curano in maniera particolare la fase di non possesso come Collodel e Contiliano. La Spal continua a non essere bellissima da vedere ma sta diventando una squadra pratica e difficile da affrontare.