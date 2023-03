"Avanti con il nostro percorso Grazie ai ragazzi e alla dirigenza"

Altri tre punti in tasca, terza vittoria consecutiva, una buona prestazione e un quinto posto riguadagnato. Questo il bilancio della trasferta del Gubbio sul campo del San Donato Tavarnelle, che cede il passo ai rossoblù nella trentaquattresima di campionato. Braglia è soddisfatto a fine partita, anche della prova offerta dai suoi in campo nonostante il gol subito: "Nel primo tempo, salvo la disattenzione sul gol, abbiamo giocato bene. Siamo stati bravi a recuperarla, è la prima volta che lo facciamo e anche questo è un segnale di ripresa, vuol dire che stiamo procedendo bene con il nostro percorso. Abbiamo faticato gli ultimi venti minuti perché non riuscivamo a gestire la palla, ma è normale visto anche che loro si sono riversati in avanti. Complimenti ai ragazzi perché nonostante tutto hanno un grande cuore, così come i tifosi: possiamo solo ringraziarli anche se li abbiamo delusi a volte".

Il tecnico rossoblù si rivolge anche alla dirigenza: "Voglio fare i complimenti al diesse Mignemi per come ha allestito la squadra in sede di calciomercato, così come anche al dg Pannacci e alla società in generale per la vicinanza dimostrata soprattutto in questo periodo". Mancano quattro gare per acciuffare la Carrarese e il quarto posto, senza però abbassare la guardia: "Il Gubbio sta facendo il campionato che può fare: a gennaio abbiamo perso dei giocatori, i ragazzi arrivati ci stanno dando una mano. Arena ha giocato benissimo anche oggi, è un ragazzo che con la serie C non c’entra nulla".