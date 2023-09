Atletico Bmg non si ferma. Steso anche Pierantonio

ATLETICO BMG

3

PIERANTONIO

0

ATLETICO BMG: Bocci, Paletta, Purgatori, Fapperdue, Treppiedi, Di Mauro, Proietti, Fondi, Sciacca, Bezziccheri, Paciotti. All.: Ciccone

PIERANTONIO: Zandrini, Bei, Allegrucci, Gaggioli, Capati, Piras, Salis M., Polidori, Aronni, Salis Y., Lanzi. All.: Bruni

Arbitro: Vendramin di Terni (Di Giuseppe-Nika di Terni)

Marcatori: 30’ pt Di Mauro, 42’ pt e 47’ st rig. Proietti.

L’Atletico Bmg non si ferma più. La formazione di Ciccone stende anche il Pierantonio con un 3-0 che tiene Sciacca e compagni in vetta con 7 punti dopo le prime 3 partite. Niente da fare invece per il Pierantonio che si ritrova in fondo alla classifica con un solo punto. Bmg in vantaggio dopo mezzora con Di Mauro, raddoppia la formazione di casa con Proietti. Nella ripresa l’undici di Bruni prova ad alzare il forcing ma la Bmg non concede varchi e nel finale cala il tris, ancora con Proietti, stavolta su rigore.