"Atletico Bmg, crediamo nei playoff"

L’Atletico Bmg crede eccome nei playoff e ribadirlo è il presidente Alessandro Contardi. "Perché non dovremmo farlo? Oggi siamo quarti e sabato ospiteremo l’Ellera seconda in classifica, squadra forte ma, organico alla mano e visto il cammino delle ultime giornate, ce la possiamo giocare alla grande". Una Bmg che, nelle ultime 5 giornate, ha conquistato 13 punti, scalando rapidamente la classifica. Oggi i playoff in Eccellenza non si disputerebbero perché il distacco fra l’Ellera e il San Sisto, terzo in classifica, è superiore a 10 punti, 11 in questo momento. "Infatti – continua il presidente – noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se sabato battessimo l’Ellera, andremmo a 10 punti, con 4 gare ancora da giocare". Grande ex della sfida sarà Zoran Luzi, subentrato a Michele Proietti alla fine del girone d’andata, totalizzando, fin qui, 22 punti in 11 partite. "Il mister in queste ultime giornate ha trovato la quadratura e i risultati sono lì a dimostrarlo". Con tutti gli scongiuri in casa Bmg, l’ultima sconfitta è datata 20 gennaio, 4-2 contro il Castiglione del Lago. Un cammino che aumenta il rammarico in casa Bmg? "No il mio rammarico – conclude Contardi – è solo legato alla coppa". Nicola Agostini