Athletic Bastia, squalifica di 5 mesi per Natalini Pugno all’avversario: 3 turni di stop a Pagnotta

Nel dettaglio le squalifiche dei campionati dilettanti dopo le gare del week end. In Promozione squalifica fino al 31 agosto per il presidente dell’Athletic Bastia Giancarlo Natalini "sebbene in regime di squalifica, veniva riconosciuto nelle tribune mentre rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un assistente dell’arbitro". In Prima categoria inibizione fino al 30 aprile per il dirigente del Lugnano in Teverina Nicolò Fratoni "perché al termine della gara rivolgeva numerose ingiurie nei confronti dei tesserati della squadra avversaria causando risse in campo e sugli spalti". Tre turni di squalifica per Massimiliano Pagnotta del Ciconia "perché al termine della gara colpiva con un pugno in testa un avversario". In Under 19 regionale A2 squalifica di 3 giornate per Filippo Moretti della Clitunno ("per aver bestemmiato "); per Spetim Bunjaku della Clitunno, Miftar Xhani, e Patrick Datie Camara del Santa Sabina ("pugno all’avversario") e Samuele Perella.