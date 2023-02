Arras, Greco, Dutu e Nicolao I volti nuovi del Gubbio

GUBBIO – È un Gubbio che vuole ripartire anche dai volti nuovi. Dopo la vittoria di sabato pomeriggio sul campo del Rimini a spezzare un digiuno di quasi due mesi, si sono presentati alla stampa nella mattinata di ieri gli acquisti del mercato invernale targato rossoblù: Eduard Dutu, Giuseppe Nicolao, Davide Arras e Stefano Greco. Si parte dall’ultimo arrivato, Greco: portiere classe ’99 pronto a giocarsi le sue carte visto anche l’infortunio di Di Gennaro: "La società mi ha dato quest’occasione, sono stato fortunato visto che erano sei mesi in cui ero svincolato; dal punto di vista fisico mi sento bene; sto conoscendo il gruppo, sono pronto a rimettermi in gioco." Davide Arras, attaccante ventiquattrenne ex Siena, già sceso in campo contro il Rimini, si presenta così: "Arrivo in uno spogliatoio sano e non è una cosa scontata. Sabato si è fatto il massimo, era importante vincere. Sono un giocatore veloce e mi piace attaccare bene lo spazio, muovendomi tra trequarti e attacco." Già tre presenze, invece, per Giuseppe Nicolao, esterno mancino arrivato dal Foggia: "Mi trovo bene da quinto di centrocampo, mi piace attaccare ma comunque sono a totale disposizione del mister. Lasciare Foggia non è stato facile, ma dopo aver sentito il diesse Mignemi e mister Braglia ho capito quanto mi volevano e ho scelto il Gubbio, sperando di fare un grande campionato".

Già cinque apparizioni in rossoblù, per Eduard Dutu, difensore classe 2001 che, dopo sei mesi con la Reggina si è accasato alla corte di Braglia: "Sono venuto qui per mettermi in gioco e migliorare, che è il mio obiettivo. Il gruppo è coeso e potremmo toglierci molte soddisfazioni." La rosa è ora completa, pronta a battersi per migliorare classifica e prospettive. Per preparare al meglio al trasferta al "Mapei" contro la capolista Reggiana (lunedì 13 febbraio ore 21) per la quale saranno indisponibili Di Gennaro, Signorini e lo squalificato Portanova, il Gubbio affronterà oggi una partitella di allenamento al Città di Arezzo, aperta al pubblico, contro la formazione locale che milita in serie D.