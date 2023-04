"Arrabbiato per l’avvio Risposte nella ripresa"

TERNI - "Non mi spiego il nostro inizio di partita – commenta Cristiano Lucarelli – visto che in settimana avevamo detto che l’errore da non commettere sarebbe stato quello di far prendere fiducia alla Spal. Il rigore c’era, ma prenderne uno dopo 40 secondi a me non è mai accaduto. E ancora prima avevamo sbagliato un paio di appoggi. Sono arrabbiato per quel primo minuto che ci è costato i tre punti. Mi solleva un po’ il risultato, visto che sembrava una di quelle partite stregate in cui si rischia la beffa. Nel secondo tempo ci sono state le risposte che volevo, soprattutto il gol". I cambi di modulo in corsa: "Avevamo preparato un certo tipo di gara ma andando subito sotto, il lavoro di due settimane va nel cesso. Siamo passati al 4-3-3 al 4-2-3-1, provando in ogni modo a riprendere il risultato e magari a ribaltarlo. Perderla sarebbe stato pericolosissimo". Il forte rammarico: "Ho detto ai ragazzi che dopo certe partite hai la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada. I tre punti sarebbero stati importanti per prendere maggiore vantaggio dalle quintultime e soprattutto per essere con le ottave".